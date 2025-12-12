La notte dei musei | quattro appuntamenti tra arte sacra e performance dal vivo

La notte dei musei offre un'occasione unica per scoprire luoghi simbolo della città attraverso un percorso tra arte sacra e performance dal vivo. Quattro appuntamenti permettono di immergersi in un viaggio tra tradizione, spiritualità e cultura, creando un ponte tra passato e presente in un ambiente ricco di suggestioni e emozioni.

Un percorso tra luoghi simbolo della città, capace di intrecciare sacralità, tradizione, arte e spettacolo dal vivo. È questo il filo conduttore della Notte dei musei ad Agrigento che dal 12 al 14 dicembre propone quattro appuntamenti curati da OpenSpace Theater in collaborazione con Moviti Fest.

Manduria: LA NOTTE DEI MUSEI, quattro musei per quattro diversi tipi di pubblico.

