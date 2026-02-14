Cinque Paesi europei accusano Mosca | Alexei Navalny avvelenato con l’epibatidina È una tossina presente nelle rane freccia velenose

Cinque governi europei puntano il dito contro Mosca, accusandola di aver avvelenato Alexei Navalny con l’epibatidina, una tossina estratta da rane velenose. La decisione arriva dopo che gli esperti hanno analizzato i risultati delle analisi mediche, che hanno confermato la presenza della sostanza nel corpo dell’oppositore. La Francia, la Germania e gli altri paesi sostengono che questa sostanza è molto rara e difficile da trovare, rendendo il caso ancora più grave.

I governi di Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi accusano apertamente lo Stato russo di aver assassinato l’oppositore Alexei Navalny utilizzando una “rara tossina letale”. Si tratta della epibatidina, una tossina presente nelle rane freccia velenose del Sud America. La presa di posizione è arrivata con una dichiarazione congiunta diffusa a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, a due anni dalla morte del principale dissidente del Cremlino in un carcere del Circolo Polare Artico, il 16 febbraio 2024. Secondo quanto affermato dai cinque Paesi europei, Navalny sarebbe stato colpito deliberatamente con una sostanza tossica, nel quadro di una strategia volta a eliminare una delle figure più rilevanti dell’opposizione politica russa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cinque Paesi europei accusano Mosca: “Alexei Navalny avvelenato con l’epibatidina”. È una tossina presente nelle rane freccia velenose Alexei Navalny, l'accusa di cinque Paesi alla conferenza di Monaco: «Ucciso dalla Russia con una rara tossina letale» Cinque Paesi accusano la Russia di aver ucciso Alexei Navalny con una tossina rara, un'ipotesi sollevata durante la conferenza di Monaco. Groenlandia, Paesi europei minacciati: “Con dazi Trump si rischia una pericolosa spirale” Le recenti minacce di Donald Trump di imporre nuovi dazi sulla Groenlandia pongono rilievi sulla stabilità delle relazioni transatlantiche. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: I principali paesi della NATO sono restii a fare sacrifici per le spese militari – sondaggio. Cinque Paesi europei, 'Navalny avvelenato dalla Russia con una tossina'MONACO, 14 FEB - L'oppositore russo Alexei Navalny, morto in un campo di prigionia due anni fa, è stato assassinato dallo Stato russo con una rara tossina: lo affermano i governi di Germania, Franci ... ansa.it Referendum, un comitato per il "No" per cinque paesi facebook La flotta XCient Fuel Cell di Hyundai supera 20 milioni di km in Europa. Camion a idrogeno della casa coreana operativi in cinque paesi europei #ANSAmotori #ANSA x.com