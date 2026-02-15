Le rane velenose dell’Amazzonia e il nemico di Putin | la morte di Navalny è un thriller che fa tremare l’Europa
Alexei Navalny è morto a causa di un avvelenamento con epibatidina, una tossina rara proveniente dalle rane velenose dell’Amazzonia, e questa notizia preoccupa l’Europa. La sua morte, avvenuta dopo mesi di ricovero, riaccende i sospetti sulla regolarità delle operazioni di Mosca contro i dissidenti. Quattro paesi europei hanno ufficialmente accusato la Russia di averlo ucciso, puntando il dito contro le manovre di Putin.
Cinque nazioni europee hanno accusato formalmente la Russia di aver assassinato Alexei Navalny, il principale oppositore del presidente Vladimir Putin, usando una sostanza tossica rarissima chiamata epibatidina. L’annuncio è arrivato ieri, 14 febbraio 2026, durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, in Germania, proprio a ridosso del secondo anniversario della morte di Navalny. Germania, Francia, Gran Bretagna, Svezia e Paesi Bassi hanno diffuso una dichiarazione congiunta in cui affermano di avere le prove scientifiche dell’avvelenamento. “Sappiamo che lo Stato russo ha usato questa tossina letale per colpire Navalny, temendo la sua opposizione”, ha dichiarato la ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper. 🔗 Leggi su Cultweb.it
