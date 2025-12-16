Si è spento l' avvocato Roberto Nordio fratello del ministro Carlo

Lunedì 15 dicembre si è spento l'avvocato Roberto Nordio, fratello del ministro Carlo Nordio, dopo una breve malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la famiglia e il mondo legale.

Si è spento lunedì 15 dicembre, dopo una breve malattia, l'avvocato Roberto Nordio, fratello del ministro Carlo Nordio. Ottanta anni, avvocato, era presidente emerito della Camera Penale di Treviso, organismo che, nel 1987, aveva contribuito a fondare. In tanti hanno espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Nordio, a partire dal presidente del Veneto Alberto Stefani. "Esprimo il più profondo cordoglio, istituzionale e personale - la nota- al Ministro Carlo Nordio per la perdita del suo amato fratello Roberto. Come il Ministro, anche Roberto ha portato avanti con passione e grande professionalità una vita legata alla giurisprudenza. Ilgiornale.it

