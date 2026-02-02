Perché per capire le ultime purghe cinesi bisogna guardare alla biografia di Xi Jinping

Il Generale Zhang Youxia e il Generale Liu Zhenli sono finiti sotto inchiesta per presunte violazioni di legge e disciplina. La notizia arriva dal PLA Daily, il giornale ufficiale dell’Esercito Popolare di Liberazione, e mette in luce le tensioni interne alla leadership cinese, che potrebbero influenzare anche le mosse di Xi Jinping. La vicenda si aggiunge alle purghe degli ultimi mesi, con una chiara attenzione alle figure di comando militare.

Il Generale Zhang Youxia, vicesegretario della Commissione Militare Centrale (CMC), e il Generale Liu Zhenli, Capo dello Stato Maggiore Congiunto, sono sotto indagine per "presunte gravi violazioni della disciplina e della legge", secondo quanto riportato dal PLA Daily, quotidiano ufficiale dell'Esercito Popolare di Liberazione. Le possibili motivazioni di questa svolta inattesa sono state spiegate su queste colonne e la notizia non colpisce tanto per l'ennesima epurazione, una prassi a cui Xi Jinping ci ha abituato dall'avvio della sua campagna anticorruzione, quanto per il profilo dei personaggi coinvolti: due pesi massimi dell'apparato militare, gli unici con esperienza diretta di combattimento, maturata durante il conflitto sino-vietnamita, e membri della Commissione Militare Centrale (CMC), massimo organo militare del Partito.

L’ex numero due dell’esercito cinese, Zhang Youxia, è stato messo sotto inchiesta.

L’indagine contro Zhang Youxia, primo vicepresidente della Commissione Militare Centrale, rappresenta un momento decisivo nella politica militare cinese sotto Xi Jinping.

