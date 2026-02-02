Acqua per l’agricoltura e trasporti sicuri ed efficienti priorità di Piemontese | Questo è un nuovo inizio

La regione Piemonte insiste sulla necessità di puntare su acqua per l’agricoltura e trasporti più sicuri ed efficienti. Il governatore ha detto che questa rappresenta una priorità, considerandola un “nuovo inizio” per migliorare la qualità della vita dei cittadini, anche se si guarda al passato con due esperienze di governo importanti e positive in Puglia.

L'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia indica i primi obiettivi a margine del Consiglio regionale “Questo è un nuovo inizio, che io credo potrà dare maggiore qualità della vita ai cittadini pugliesi, dopo due esperienze di governo sicuramente importanti e positive per la Puglia, quella di Michele Emiliano e quella di Nichi Vendola”. Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia, l'avvocato foggiano Raffaele Piemontese, a margine della seduta di insediamento del Consiglio regionale, ai microfoni di BariToday. “Credo che con Antonio Decaro andremo a consolidare e rilanciare ulteriormente i risultati importanti che la Puglia ha raggiunto e può raggiungere.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Piemonte Acqua

Confartigianato Trasporti presenta le linee strategiche per il rilancio del settore, con particolare attenzione alle priorità territoriali.

Le città di tutto il mondo sono sempre più valutate anche in base all’efficienza dei loro trasporti pubblici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Piemonte Acqua

Argomenti discussi: Cia Basilicata: un patto per l’acqua contro la crisi idrica e lo spopolamento - CIA; La crisi idrica in Lombardia accelera la trasformazione dell’agricoltura; L’era della bancarotta idrica: crisi e sicurezza in Africa; Siccità in Italia: come l’agricoltura si adatta alla crisi idrica strutturale.

L’agricoltura di precisione spiegata dal professor Nunzio Romano al Rotary Club Salerno Picentia.L’agricoltura di precisione è un sistema in cui vengono messe insieme le migliori tecnologie, connesse tra loro: droni, sensori, robot che consentono, tra ... gazzettadisalerno.it

Acqua per il Belice, incontro operativo su Lago Arancio e lavori da 7 milioniAssociazioni agricole, Regione e Consorzio di bonifica a confronto sui volumi del bacino e sull’appalto da 7 milioni per la manutenzione delle condotte irrigue ... agrigentonotizie.it

GIORNATA ZONE UMIDE: COLDIRETTI PUGLIA, DIFENDERE ACQUA E BIODIVERSITÀ PER SALVARE AGRICOLTURA E TERRITORIO; 139 SPECIE VEGETALI E 9 ANIMALI A RISCHIO ESTINZIONE - facebook.com facebook