Voltis Group lancia il Check-Up energetico | il nuovo servizio per rendere le case più efficienti

C'è una grande novità nel mondo dell'energia. Arriva il Check- up energetico firmato Voltis Group, azienda bresciana in costante crescita nel mondo dell'efficientamento energetico. Ora presenta ufficialmente il suo nuovo Check-Up Energetico, un servizio innovativo pensato per aiutare famiglie e proprietari di immobili a ridurre sprechi, abbassare i consumi e vivere in case più sostenibili. "Il Check-Up energetico è un'analisi dettagliata delle abitudini di consumo, dello stato degli impianti, della potenza impegnata, dell'efficienza degli elettrodomestici e della qualità della fornitura luce e gas", dice Enrico Allocchio, fondatore di Voltis Group. 🔗 Leggi su Iltempo.it

