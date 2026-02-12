Chi vota Sì al referendum giustizia non è una persona perbene | bufera per le parole di Gratteri

Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, ha scatenato una polemica con le sue ultime parole sul referendum giustizia. Durante un intervento pubblico, ha detto che chi vota Sì è “una persona per bene”, lasciando spazio a reazioni dure e critiche da parte di chi vede le sue affermazioni come troppo generiche e divisive. La frase ha immediatamente fatto discutere, anche perché arriva in un momento in cui il dibattito sulla riforma si fa sempre più acceso.

Polemica per le recenti dichiarazioni del procuratore di Napoli sul referendum giustizia: "Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Gratteri Napoli La frase choc di Gratteri e l'ultima bufala sul referendum: chi vota Sì non è una persona perbene Dopo le ultime uscite di Nicola Gratteri, il magistrato famoso per il No al referendum sulla giustizia, torna a far discutere. Referendum giustizia, le posizioni dei partiti: chi vota sì e chi vota no Il prossimo 22 e 23 marzo, gli italiani sono chiamati alle urne per decidere sul referendum sulla riforma della Giustizia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Referendum riforma Giustizia, dibattito con Gaia Tortora e Antonio Di Pietro Ultime notizie su Gratteri Napoli Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum giustizia, perché votare sì o no: cosa dicono i partiti; Referendum giustizia, CasaPound vota sì e Schlein attacca: polemiche per il post del Pd; Referendum Giustizia 2026: quando e perchè si vota. La frase choc di Gratteri e l'ultima bufala sul referendum: chi vota Sì non è una persona perbeneLa frase del procuratore di Napoli scatena la bufera: Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non a ... msn.com A furia di non voler fare come Renzi al referendum, Meloni rischia la fine di Renzi al referendumIl Sì latitante e il No militante. La premier ha detto che non politicizzerà il voto. Intanto l’opposizione occupa talk show, scuole e parrocchie. Il risultato è una campagna sbilanciata, dove chi ... ilfoglio.it In una democrazia chi governa deve rispettare la legge e la Costituzione, come tutte le cittadine e tutti i cittadini. Al referendum del 22 e 23 marzo VOTA NO! - facebook.com facebook “Basta guerra a chi vota Sì a sinistra”, dice il dem Virginio Merola (che vota No). Bisognerebbe intanto garantire il rispetto degli elettori”. Di @mariannarizzini x.com

