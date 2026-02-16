LE PAGELLE Insufficienti i tre in attacco e Xeka fra i difensori

Il Milan ha ottenuto un voto di sei in pagella, dopo una partita in cui i tre attaccanti sono rimasti sotto la sufficienza e Xeka si è posizionato tra i difensori. La partita si è giocata in un clima teso, con la Sestese che ha tentato di sorprendere gli avversari fin dall'inizio. Durante il primo tempo, il portiere rossonero ha parato alcune occasioni pericolose, mantenendo il risultato aperto.

MILAN: 6. Compie qualche buona parata, soprattutto nel primo tempo, quando la Sestese prova a sbloccare il match. XEKA: 5,5. Non sempre è preciso in fase difensiva; quando si porta in avanti sbaglia il cross finale. PUPESCHI: 6. Cerca di chiudere bene sui terminali offensivi fiorentini e lo fa senza grandi errori. SANTERAMO: 6. Il capitano rientra dopo la squalifica e rimedia subito un nuovo "giallo". Prova a portarsi in avanti sui calci piazzati, ma sono pochi quelli gestibili. TOSI: 6. Prova a spingere un po' sulla sua corsia, ma il giocatore sammarinese non sempre ci riesce come dovrebbe. BARTOLOTTA: 6.