Pagelle Como-Milan 1-3 | Maignan e Rabiot strepitosi male i difensori

Le pagelle di Como-Milan, partita valida per il recupero della 16ª giornata della Serie A 2025-2026, si sono svolte questa sera allo stadio 'Sinigaglia' di Como. La gara ha visto prestazioni positive di Maignan e Rabiot, mentre i difensori hanno mostrato delle difficoltà. Di seguito, un’analisi dettagliata dei protagonisti e delle valutazioni individuali.

Le pagelle di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è disputata stasera allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo la redazione di 'PianetaMilan.it' PAGELLE COMO-MILAN - Un inizio peggiore era difficile da immaginare per il Milan di Allegri, che dopo 10 minuti è già sotto sull'ennesimo gol preso da calcio d'angolo. Stavolta, però, non è un caso. I rossoneri nella prima frazione non la vedono mai, soffrono dannatamente e solo un Maignan in stato di grazia impedisce la goleada comasca. Eppure il calcio è strano e proprio sul finale di primo tempo i rossoneri trovano il pareggio con Nkunku su rigore.

