Pagelle Como-Milan 1-3 | Maignan e Rabiot strepitoso male i difensori
Le pagelle di Como-Milan, partita valida per la 16ª giornata di Serie A 2025-2026, si sono disputate questa sera allo stadio 'Sinigaglia' di Como. La prestazione dei rossoneri è stata caratterizzata da ottimi risultati individuali, con Maignan e Rabiot in evidenza, mentre i difensori hanno mostrato alcune difficoltà. Di seguito, le valutazioni dettagliate dei protagonisti in campo.
Le pagelle di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è disputata stasera allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo la redazione di 'PianetaMilan.it' PAGELLE COMO-MILAN - Un inizio peggiore era difficile da immaginare per il Milan di Allegri, che dopo 10 minuti è già sotto sull'ennesimo gol preso da calcio d'angolo. Stavolta, però, non è un caso. I rossoneri nella prima frazione non la vedono mai, soffrono dannatamente e solo un Maignan in stato di grazia impedisce la goleada comasca. Eppure il calcio è strano e proprio sul finale di primo tempo i rossoneri trovano il pareggio con Nkunku su rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Como-Milan 1-3, le pagelle: Rabiot domina, Maignan salva tutto
Leggi anche: Pagelle Como Milan: Maignan insuperabile, Rabiot domina. Il talento di Nico Paz non basta ai lariani
Milan-Genoa 1-1, pagelle: Leali in stato di grazia. Bartesaghi, l'ingenuità poteva costare cara; Le pagelle di Milan-Genoa: Modric prova ad accendere la luce, Stanciu sciagurato dal dischetto; PAGELLE Como-Bologna 1-1: voti e tabellino Serie A 2025/2026; Como-Bologna 1-1, pagelle e tabellino: Vojvoda sbaglia, Baturina toglie il coniglio dal cilindro, Castro assistman, Cambiaghi segna e vede rosso.
Como-Milan (1-3), le pagelle: Nkunku risponde dal dischetto a Kempf poi ci pensa Rabiot. Maignan vince il duello con Nico Paz - Il Como gioca, crea, ma trova sempre Maignan pronto a respindere ogni tiro. leggo.it
Como-Milan 1-3, le pagelle rossonere: Maignan e Rabiot decisivi, Modric appannato - 3, le pagelle rossonere: Maignan e Rabiot decisivi, Modric appannato. msn.com
Serie A: Como-Milan 1-3 - 1 a Como nell'ultimo dei recuperi della 16/a giornata di serie A e resta in scia all'Inter capolista, consolidando il secondo posto. ansa.it
Pagelle Como-Bologna: Baturina illumina il finale https://www.calciomagazine.net/pagelle-como-bologna-10-gennaio-2026-238146.html_unique_id=69657778c7cb8 - facebook.com facebook
Le pagelle, promossi e bocciati del Bologna nell’1-1 contro il Como x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.