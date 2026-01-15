Le pagelle di Como-Milan, partita valida per la 16ª giornata di Serie A 2025-2026, si sono disputate questa sera allo stadio 'Sinigaglia' di Como. La prestazione dei rossoneri è stata caratterizzata da ottimi risultati individuali, con Maignan e Rabiot in evidenza, mentre i difensori hanno mostrato alcune difficoltà. Di seguito, le valutazioni dettagliate dei protagonisti in campo.

Le pagelle di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è disputata stasera allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo la redazione di 'PianetaMilan.it' PAGELLE COMO-MILAN - Un inizio peggiore era difficile da immaginare per il Milan di Allegri, che dopo 10 minuti è già sotto sull'ennesimo gol preso da calcio d'angolo. Stavolta, però, non è un caso. I rossoneri nella prima frazione non la vedono mai, soffrono dannatamente e solo un Maignan in stato di grazia impedisce la goleada comasca. Eppure il calcio è strano e proprio sul finale di primo tempo i rossoneri trovano il pareggio con Nkunku su rigore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pagelle Como-Milan 1-3: Maignan e Rabiot strepitoso, male i difensori

Leggi anche: Como-Milan 1-3, le pagelle: Rabiot domina, Maignan salva tutto

Leggi anche: Pagelle Como Milan: Maignan insuperabile, Rabiot domina. Il talento di Nico Paz non basta ai lariani

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Milan-Genoa 1-1, pagelle: Leali in stato di grazia. Bartesaghi, l'ingenuità poteva costare cara; Le pagelle di Milan-Genoa: Modric prova ad accendere la luce, Stanciu sciagurato dal dischetto; PAGELLE Como-Bologna 1-1: voti e tabellino Serie A 2025/2026; Como-Bologna 1-1, pagelle e tabellino: Vojvoda sbaglia, Baturina toglie il coniglio dal cilindro, Castro assistman, Cambiaghi segna e vede rosso.

Como-Milan (1-3), le pagelle: Nkunku risponde dal dischetto a Kempf poi ci pensa Rabiot. Maignan vince il duello con Nico Paz - Il Como gioca, crea, ma trova sempre Maignan pronto a respindere ogni tiro. leggo.it