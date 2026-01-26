Le pagelle del weekend internazionale offrono uno sguardo obiettivo sulle prestazioni delle squadre e dei giocatori. Endrick si distingue con un voto di 8, evidenziando il suo importante contributo al Real Madrid dopo un passato difficile. Al contrario, l'Arsenal riceve un 5, segnando segnali di difficoltà e tensione. Analizziamo le ragioni di queste valutazioni, considerando le prestazioni recenti e il contesto dei match disputati.

Ecco promossi e bocciati del fine settimana nei maggiori campionati europei È presto per decretare la guarigione del Grande Malato inglese, ma con il pragmatico Carrick alla guida i Red Devils hanno trovato la concretezza che mancava centrando due vittorie su due. E che vittorie! La scorsa settimana il derby ed ora un 3-2 in casa dell’Arsenal che riapre il campionato (i cugini del City ringraziano.). E zitto zitto lo United è quarto, davanti a Chelsea e Liverpool. Il linguaggio del corpo prima ancora della sconfitta: vedere i giocatori di Arteta disperati, con le mani nei capelli, dopo essere stati battuti dallo United (prima sconfitta stagionale all’Emirates) fa pensare allo psicodramma in arrivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le pagelle del weekend estero. Endrick 8: Real, che ti perdi! Arsenal 5: psicodramma all'orizzonte

Leggi anche: Le pagelle del weekend estero: Fermin 8, il Barça ha la sua "trivela". Amburgo, follia Vieira: 4

Le pagelle del weekend estero: Muriqi 8, il pirata affonda il Bilbao. Allarme City, difesa da 4:Le pagelle del weekend internazionale: Muriqi si distingue con un 8, contribuendo alla vittoria del suo team sul Bilbao.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Le pagelle del weekend estero: Muriqi 8, il pirata affonda il Bilbao. Allarme City, difesa da 4:; Roma-Milan 1-1: Malen spreca, Pellegrini entra e batte Maignan. Pari per Gasperini che perde Koné; IL PAGELLONE DEL WEEKEND (17-18/01); Divisional 2025: Le pagelle.

L'oroscopo del weekend del 17 e 18 gennaio con le pagelle: Bilancia brilla con 'voto 10'L'energia cosmica spinge molti nati in Leone verso una revisione totale delle priorità, mettendo al primo posto i sentimenti ... it.blastingnews.com

Le pagelle del weekend estero: Muriqi 8, il pirata affonda il Bilbao. Allarme City, difesa da 4Carrick vince all'esordio nel derby contro il Manchester City. Real Madrid e Arsenal rimandate, weekend amaro per l'Aston Villa ... msn.com

In questo Wild Card Weekend ci sono state tante belle partite, con un climax discendente in termini di emozioni viste in campo. Le pagelle partita per partita. - facebook.com facebook