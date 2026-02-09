le pagelle del weekend estero fonseca 8 miracolo a lione zero al rayo e al suo prato nocivo

Yamal sorprende ancora e dà una mano al City a vincere contro l’Arsenal, una vittoria che potrebbe cambiare il corso della stagione. Intanto, Fonseca vola con un 8 grazie al miracolo fatto a Lione, mentre il Rayo e il suo prato sono sotto accusa per le brutte prestazioni. De Zerbi si confessa, ammettendo di non sapere mai quale Marsiglia troverà. È un weekend ricco di sorprese e risultati inattesi sui campi esteri.

Ecco promossi e bocciati del fine settimana nei maggiori campionati europei La vittoria di Anfield può cambiare la stagione. Il City ha mostrato di avere la testa della corsa al titolo, prima che il talento, ribaltando il Liverpool in uno degli stadi più difficili della Premier e scacciando i suoi stessi demoni. Se Guardiola aveva bisogno di un segnale dai suoi, l'ha trovato in questa clamorosa rimonta In testa con 6 punti sulla seconda dopo il 3-0 al Sunderland, ennesima dimostrazione di quanto la squadra di Arteta sia la migliore dell'intera Premier, se non d'Europa. La cosa più preoccupante è che, per quanto sembrino forte, sono sicuri di poter migliorare ancora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dopo sei mesi al Milan, Paulo Fonseca lascia i rossoneri e si trasferisce a Lione.

Le pagelle del weekend internazionale offrono uno sguardo obiettivo sulle prestazioni delle squadre e dei giocatori.

