Le minacce social il post non scritto il ruolo di Chiellini | Bastoni nella bufera i retroscena

Giorgio Bastoni ha deciso di non pubblicare un messaggio sui social dopo le tensioni legate alla sua simulazione, evento che ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La sua scelta di non esprimersi pubblicamente ha lasciato spazio a molte interpretazioni, mentre l’Inter ha preso posizione per difenderlo. Bastoni aveva intenzione di raccontare la sua versione dei fatti, ma alla fine ha preferito restare in silenzio.

La domenica bergamasca di Alessandro Bastoni non ha seguito la placida tradizione della zona: provincia di lavoratori laboriosi, lì c’è un solo sacro giorno per fa riposare le stanche membra. Il mancino interista pensava di prolungare il sabato di festa e, invece, ha dovuto continuare a giocare in difesa dopo quei 45’ da mal di testa contro Conceiçao. Stavolta ha provato a respingere la realtà, entrata dalla finestra con la stessa furia dei commenti sul web. Lo hanno coinvolto, anzi travolto. E amareggiato nel profondo, al punto che l’interista si è sentito quasi obbligato a chiudere i commenti sui social di famiglia di fronte al precipitare delle minacce e degli insulti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le minacce social, il post non scritto, il ruolo di Chiellini: Bastoni nella bufera, i retroscena Bastoni nella bufera, l’esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i social Alessandro Bastoni si trova al centro di polemiche sui social dopo l’episodio avvenuto durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus. Riccardo Stimolo di Amici 25 nella bufera: cosa ha davvero scritto nei post del 2023 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bastoni, minacce social e silenzio dopo le polemiche. Gattuso non vuole punirlo; Kalulu: insulti e minacce, Bastoni e la moglie chiudono i commenti social; Insulti e minacce, Bastoni e la moglie bloccano i commenti sui social; Minacce social al giornalista Salvo Palazzolo, la vicinanza dell'Odg: Al suo fianco senza tentennamenti. Le minacce social, il post non scritto, il ruolo di Chiellini: Bastoni nella bufera, i retroscenaIl day after del difensore dopo il caso della simulazione, con l'Inter che fa quadrato intorno a lui: aveva pensato di scrivere sui social la sua versione dei fatti, ... msn.com Salvo Palazzolo, foto Facebook Minacce social al giornalista de La Repubblica Salvo Palazzolo che qualche...Anci Sicilia esprime la propria piena e convinta solidarietà al giornalista Salvo Palazzolo, da oltre un anno costretto a vivere sotto scorta per il suo impegno professionale e civile nella difesa ... itacanotizie.it Sui social una pioggia infinita di insulti e minacce per Bastoni, per la moglie Camilla e per la figlioletta Azzurra. Con l'augurio delle cose peggiori che mi vengono i brividi anche a ripeterle. Tanto che sono stati inibiti i commenti dopo il malaugurio invocato, add facebook