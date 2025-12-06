Riccardo Stimolo di Amici 25 nella bufera | cosa ha davvero scritto nei post del 2023

Negli ultimi giorni Amici 25 si è ritrovato al centro di un acceso dibattito online dopo la diffusione di alcuni commenti risalenti a due anni fa e attribuiti al cantante Riccardo Stimolo, emersi sui social grazie alla segnalazione del creator Giovanni Valenzuela. La vicenda ha acceso le discussioni su temi come responsabilità e uso consapevole dei social, soprattutto quando si entra in un programma televisivo seguito da un pubblico così vasto come quello del programma di Maria De Filippi. Le segnalazioni su Riccardo però non riguardano solo il suo commento sotto il post di Valenzuela, ma anche ulteriori commenti lasciati altrove, a sfondo abilista. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Riccardo Stimolo di Amici 25 nella bufera: cosa ha davvero scritto nei post del 2023

