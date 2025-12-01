A Roma arrivano le macchine senza conducente | Non è fantascienza ma una rivoluzione nel trasporto pubblico

Automobili che si muovono da sole con il posto di guida vuoto: presto mezzi a guida autonoma potrebbero arrivare anche a Roma. "Serve governare la transizione, non subirla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Roma arrivano le macchine senza conducente: “Non è fantascienza, ma una rivoluzione nel trasporto pubblico” - Automobili che si muovono da sole con il posto di guida vuoto: presto mezzi a guida autonoma potrebbero arrivare anche a Roma ... Scrive fanpage.it

Macchine che guidano da sole a Roma, Patanè: "Siamo pronti per utilizzarle nel servizio pubblico a chiamata" - Presso la sala Spazio Europa si è tenuto un incontro per parlare delle auto a guida autonoma nel giorno in cui Tesla avvia i "test drive" con macchine senza conducente ... Segnala romatoday.it

