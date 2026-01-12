Incendio in una casa a Castel San Lorenzo | arrivano i pompieri

Questa mattina a Castel San Lorenzo si è verificato un incendio in una casa disabitata del centro storico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e garantire la sicurezza. L’intervento ha permesso di limitare i danni e di prevenire eventuali conseguenze più gravi. La situazione è attualmente sotto controllo, mentre le autorità stanno accertando le cause dell’incendio.

Momenti di tensione, questa mattina, nel piccolo comune di Castel San Lorenzo, dove un incendio è divampato all'interno di una casa disabitata del centro storico. A dare l'allarme sono stati i residenti. E così sul posto sono giunti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

