Le iniziative dell’edizione 2026 di M' illumino di meno

Il Comune di Piacenza ha deciso di partecipare anche quest’anno a “M'illumino di meno”, la campagna che invita a spegnere le luci per risparmiare energia. L’iniziativa, attiva dal 2007, si svolgerà il 16 febbraio, giorno scelto per ricordare l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Quest’anno, l’amministrazione ha programmato diverse attività per coinvolgere scuole e cittadini nel ridurre i consumi energetici.

Il sottotema 2026 "Ascolta, si fa scienza" è dedicato a valorizzare il contributo della ricerca e della comunicazione scientifica. - ore 18 il bicibus della scuola primaria Vittorino da Feltre partecipa a una pedalata notturna con associazione Fiab Amolabici - la biblioteca comunale Passerini Landi allestisce vetrine e scaffali dedicati al tema e propone una bibliografia specifica pubblicata sul proprio sito internet - mattina il Liceo Colombini propone a tutta la scuola la visione di tre brevi video a tema, con espressione di voto di preferenza per ciascuna classe - concerto al semibuio presso la scuola primaria Due Giugno – 100 bambinie cantano una selezione di brani di Beethoven.