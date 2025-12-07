Europa divisa su auto elettriche le richieste dell’Italia su ibride e biocarburanti

In Ue continua a tenere banco il dibattito sulle auto elettriche: sei governi europei, tra cui l’ Italia, hanno inviato alla Commissione Ue una lettera con cui chiedono di rivedere il regolamento che vieta la vendita di auto nuove con motore a combustione dal 2035. L’asse al quale si è associata Giorgia Meloni contesta l’approccio ritenuto ideologico al Green Deal e chiede di applicare pienamente la neutralità tecnologica. Con l’Italia hanno firmato la contro-proposta anche Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria. Ue e auto elettriche, chiesta flessibilità. La richiesta è precisa: mantenere in vita le auto ibride plug-in (Phev), riconoscere i biocarburanti avanzati come carburanti a emissioni zero, consentire l’uso di tecnologie alternative come celle a combustibile e range extender e alleggerire gli obblighi sulle flotte aziendali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

