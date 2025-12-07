Europa divisa su auto elettriche le richieste dell’Italia su ibride e biocarburanti
In Ue continua a tenere banco il dibattito sulle auto elettriche: sei governi europei, tra cui l’ Italia, hanno inviato alla Commissione Ue una lettera con cui chiedono di rivedere il regolamento che vieta la vendita di auto nuove con motore a combustione dal 2035. L’asse al quale si è associata Giorgia Meloni contesta l’approccio ritenuto ideologico al Green Deal e chiede di applicare pienamente la neutralità tecnologica. Con l’Italia hanno firmato la contro-proposta anche Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria. Ue e auto elettriche, chiesta flessibilità. La richiesta è precisa: mantenere in vita le auto ibride plug-in (Phev), riconoscere i biocarburanti avanzati come carburanti a emissioni zero, consentire l’uso di tecnologie alternative come celle a combustibile e range extender e alleggerire gli obblighi sulle flotte aziendali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondisci con queste news
Lotta al tabagismo, Europa divisa alla Cop11. L’Italia nel blocco dei nove Paesi contrari alla linea Ue
Macron rilancia sull’Ucraina, ma l’Europa è divisa sulla difesa del futuro
Se Trump la vuole più debole e Putin la vuole più divisa, non sarà che l’Europa è più forte di come ce la raccontiamo? ilfoglio.it/esteri/2025/12… # via @ilfoglio_it Vai su X
Europa divisa sulla revisione del Green Deal 2035: Germania e Italia si preparano a festeggiare ma diverse case auto non sono d'accordo. https://auto.everyeye.it/notizie/volvo-polestar-germania-2035-sbagliato-tornare-motori-termici-846057.html?utm_med - facebook.com Vai su Facebook
Dietrofront dell'Ue sull'obbligo di auto elettriche dal 2035, caduto il divieto di veicoli diesel e benzina - L’Ue cambia il piano auto 2035: auto elettriche non più obbligatorie, più spazio a ibride ed e- Scrive virgilio.it
Con gli incentivi boom delle auto elettriche: il mercato si ribalta e l’Europa trema sulle regole del 2035 - Il mercato italiano dell’auto cambia ritmo, spinto da un novembre che segna un balzo senza precedenti per le vetture elettriche. Riporta giornalelavoce.it
Obiettivi emissioni 2035 irraggiungibili? La crisi dell’auto elettrica europea - Crisi auto elettrica: perché l’Europa rischia di non raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 al 2030 e 2035 ... Riporta rinnovabili.it