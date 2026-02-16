Lavori senza permessi in pieno centro arriva lo stop al cantiere

Un cantiere aperto senza permesso in pieno centro a Caserta ha ricevuto un ordine di fermo. La dirigente dello sportello unico per l’edilizia, Valeria Valendino, ha deciso di interrompere i lavori dopo aver controllato il sito di corso Trieste. Durante il sopralluogo, presenti anche agenti della polizia municipale, sono stati rilevati lavori non autorizzati in un edificio che stava subendo modifiche senza le necessarie autorizzazioni.

Sospensione dei lavori in un immobile di corso Trieste a Caserta. La decisione è stata adottata dalla dirigente dello sportello unico per l'edilizia, Valeria Valendino, in seguito a un sopralluogo del personale dell'ufficio tecnico comunale e della polizia municipale in seguito a una segnalazione di un presunto abuso edilizio. Interventi per i quali sarebbe stata necessaria una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata mentre la comunicazione al Comune è stata effettuata per interventi di manutenzione ordinaria come ripristino di alcuni punti di intonaco, ammodernamento bagni, pavimentazione, pitturazione.