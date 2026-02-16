Lavori finiti Riaperto il ponte Majno

Il ponte di via Borgo del Majno riapre dopo i lavori di riparazione. La strada era stata chiusa all’inizio di novembre perché una parte dell’asfalto si era sgretolata, creando un rischio per i passanti e i veicoli. Questa settimana, le squadre hanno completato la ristrutturazione, ripristinando la stabilità della struttura. Ora i residenti possono tornare a percorrerlo senza preoccupazioni.

Riapre il ponte di via Borgo del Majno, chiuso all'inizio dello scorso novembre a causa di un grave cedimento dell'asfalto che ne aveva reso necessario il blocco per motivi di sicurezza. Da ieri le automobili possono tornare a circolare regolarmente lungo l'importante collegamento viario, dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza. La vecchia struttura è stata completamente demolita e ricostruita ex novo, con l'obiettivo di garantire una maggiore stabilità e una durata nel tempo più adeguata alle esigenze del traffico locale. L'intervento ha comportato un investimento complessivo di poco superiore ai 200mila euro, interamente destinati al rifacimento del ponte e alle opere infrastrutturali connesse.