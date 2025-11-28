Riaperto il ponte sul canale Nuovissimo a Valli

A Chioggia è stato riaperto al transito il ponte sul canale Nuovissimo, che collega la frazione di Valli a Piovini. I lavori erano iniziati a giugno di quest'anno e si sono conclusi secondo il cronoprogramma. La necessità di intervenire era stata accertata già nel 2020, in seguito alle indagini. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

