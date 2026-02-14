Riaperto dopo le verifiche il ponte del Mare

Il ponte del mare è stato riaperto sabato 14 febbraio, dopo le verifiche tecniche necessarie. La chiusura era stata causata dai danni nella parte sottostante, provocati da un motopontone impegnato nella manutenzione delle scogliere. La fine dei lavori permette ora a pedoni e biciclette di tornare a usare la struttura.

È stato riaperto, nella mattinata di sabato 14 febbraio, il ponte del mare, chiuso a pedoni e biciclette dopo il danneggiamento della parte sottostante da parte di un motopontone che si sta occupando della manutenzione delle scogliere. Dopo l'incidente, nei giorni scorsi il Comune ha disposto una verifica tecnica urgente, affidata allo Studio De Miranda Srl – Ingegneria Strutturale, che si è occupato di progettare il Ponte, inaugurato a dicembre 2009. Inoltre sono state eseguite le attività di messa in sicurezza e ripristino provvisorio prescritte proprio dai tecnici dello Studio De Miranda, con la rimozione degli elementi in condizioni precarie e l’adozione delle misure necessarie a prevenire ulteriori situazioni di rischio per le imbarcazioni che transitano al di sotto del ponte.🔗 Leggi su Ilpescara.it

