Lavori di manutenzione idrica rubinetti a secco nel territorio di Pellaro | ecco quando
Si informa che nel territorio di Pellaro, nella zona sud di Reggio Calabria, si svolgeranno lavori di manutenzione idrica il venerdì 9 gennaio. Durante questa giornata, potrebbero verificarsi interruzioni temporanee dell’erogazione dell’acqua e disagi per i cittadini. Si consiglia di pianificare di conseguenza le attività quotidiane e di adottare eventuali misure preventive per limitare i disagi.
Possibili disagi per i cittadini della zona sud di Reggio Calabria potrebbero verificarsi nella giornata di venerdì 9 gennaio.Lo annuncia la Sorical, con un post pubblicato sul sito ufficiale. Saranno effettuati lavori di manutenzione sulla rete idrica nella zona di Pellaro. L’intervento potrà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
