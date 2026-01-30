Lavori urgenti alla rete fognaria in via Plebis Rea come cambierà il traffico

Questa mattina, alle sette, sono iniziati i lavori urgenti alla rete fognaria in via Plebis Rea, nel centro storico. La strada è stata chiusa parzialmente al traffico e ci saranno cambiamenti nelle rotte dei mezzi e nei percorsi pedonali. La polizia ha già installato i cartelli e gli agenti sono sul posto per gestire il flusso di auto e persone. La fine dei lavori è prevista per i prossimi giorni, ma si consiglia di usare percorsi alternativi per evitare disagi.

Scatterà dalle ore 7 di lunedì 2 febbraio l'interdizione parziale al transito veicolare in via Plebis Rea in centro storico. Lo prevede un'ordinanza dirigenziale del Comune di Agrigento, adottata dal settore Lavori pubblici, a seguito di una richiesta avanzata da Aica per l'esecuzione di lavori urgenti di riparazione a un collettore fognario. L'intervento, considerato necessario a tutela della pubblica incolumità, comporterà una modifica temporanea della viabilità fino a cessato bisogno. La parziale interdizione al traffico è finalizzata a consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di riparazione.

