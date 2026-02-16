L' auto viene avvolta dalle fiamme mentre guida | paura in Brianza

Un’auto ha preso fuoco mentre era in movimento a Limbiate, in Brianza, causando grande paura tra i passanti. La vettura, che stava percorrendo via Milano, ha improvvisamente iniziato a bruciare, con le fiamme che si sono sprigionate dal cofano. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma il traffico è stato rallentato per alcuni minuti mentre arrivavano i vigili del fuoco.

Guida l'auto e, ad un tratto, la vettura prende improvvisamente fuoco. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri, 15 febbraio, a Limbiate. Il guidatore del mezzo, stava percorrendo via Stelvio a Limbiate. Erano circa le 18 di pomeriggio. Ad un certo punto, senza particolari segnali da parte del veicolo, l'auto ha improvvisamente preso fuoco. Il guidatore è subito sceso dal mezzo e ha chiamato i vigili del fuoco. I vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza sono subito arrivati sul posto con un'autopompa serbatoio da Bovisio Masciago. In pochi minuti hanno prontamente estinto l'incendio.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nella serata di oggi, lungo la strada provinciale 357 tra Lecce e Trepuzzi, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto in movimento, rendendo necessarie le operazioni di spegnimento.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio, si sono verificati momenti di preoccupazione lungo la Strada Statale 42 a Vezza d’Oglio, dove un’auto in transito è stata coinvolta da un incendio.

