Paura sulla Lecce-Trepuzzi | auto in movimento avvolta e distrutta dalle fiamme

Nella serata di oggi, lungo la strada provinciale 357 tra Lecce e Trepuzzi, si è verificato un incendio che ha coinvolto un’auto in movimento, rendendo necessarie le operazioni di spegnimento. L’incidente ha causato momenti di preoccupazione tra gli automobilisti, senza tuttavia riportare feriti. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla strada.

LECCE – Momenti di apprensione nella serata di oggi lungo la strada provinciale 357, l'arteria che collega il capoluogo salentino al comune di Trepuzzi. Un'autovettura, una Fiat Freemont, è stata improvvisamente interessata da un incendio mentre era in marcia, costringendo le autorità a chiudere.

Notte di incendi: auto in fiamme a Trepuzzi e Gallipoli - Sono due gli incendi che hanno interessato alcune autovetture nel Salento, a Trepuzzi e Gallipoli, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco

Scontro all'incrocio: paura nel Salento - Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente verificatosi questa mattina, intorno alle ore 11.

