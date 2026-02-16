Laura Masiello la giornalista morta a 60 anni | la passione per lo sport il Napoli e la malattia fulminante

Laura Masiello, la giornalista di 60 anni, è morta a causa di una malattia improvvisa che non le ha lasciato scampo. La sua passione per lo sport e il Napoli l’ha accompagnata in ogni fase della vita, portandola a scrivere con entusiasmo e dedizione. La notizia ha colpito duramente amici e colleghi, che ricordano la sua energia e il suo sorriso contagioso.

La notizia della scomparsa di una figura storica del giornalismo sportivo ha lasciato sgomenta la comunità dei lettori e dei colleghi. La morte improvvisa di un professionista stimato mette in luce quanto la dedizione al lavoro e la passione possano rendere indimenticabile il contributo di una vita intera. In ogni redazione, tra rubriche, cronache e corse contro il tempo, ci sono persone il cui talento e la cui professionalità incidono profondamente sulla qualità dell'informazione, creando legami duraturi con colleghi e pubblico. Dietro ogni articolo e ogni cronaca c'è spesso un percorso personale fatto di sogni, sacrifici e passione.