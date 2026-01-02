È morta siamo scioccati Addio improvviso alla compagna storica dell’attore | 61 anni

È venuta a mancare improvvisamente la compagna storica dell’attore, all’età di 61 anni. La notizia ha suscitato grande tristezza tra amici, colleghi e fan, lasciando un vuoto nel cuore di chi aveva conosciuto e apprezzato il suo contributo sia nel mondo dello spettacolo che nel sociale. Un addio che segna la fine di un percorso condiviso e il ricordo di una figura stimata e amata.

Un lutto improvviso ha colpito il mondo dello spettacolo britannico e chi, da anni, segue con attenzione anche l'impegno civile delle figure che lo animano. Sarah Fisher, attivista per i diritti degli animali e compagna dell'attore Anthony Head, è morta all'età di 61 anni. La notizia è emersa nelle ultime ore, lasciando sgomenti amici, colleghi e tutte le persone che avevano incrociato il suo lavoro e la sua dedizione, spesso lontano dai riflettori. Sarah Fisher viveva nei pressi di Bath insieme ad Anthony Head, 71 anni, noto al grande pubblico per una carriera che attraversa teatro, televisione e cinema.

