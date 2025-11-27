Adrian Newey diventa sempre più centrale nel nuovo progetto Aston Martin. L’ingegnere britannico, protagonista dei successi in Red Bull di Sebastian Vettel e Max Verstappen, sarà infatti il nuovo Team Principal della scuderia di Silvertone a partire dalla stagione 2026. Prenderà il posto di Andy Cowell, che resterà al muretto della squadra fino al Gp di Abu Dhabi di domenica 7 dicembre e che assumerà l’incarico di Chief Strategy Officer riportando direttamente al presidente esecutivo Lawrence Stroll. Newey conserverà anche la guida del dipartimento tecnico per lo sviluppo della monoposto e per le operazioni in pista, assumendo un ruolo simile a quello che fu di Mattia Binotto in Ferrari tra il 2019 e il 2022. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Adrian Newey sarà Team Principal di Aston Martin nel 2026