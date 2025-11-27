Adrian Newey sarà Team Principal di Aston Martin nel 2026
Adrian Newey diventa sempre più centrale nel nuovo progetto Aston Martin. L’ingegnere britannico, protagonista dei successi in Red Bull di Sebastian Vettel e Max Verstappen, sarà infatti il nuovo Team Principal della scuderia di Silvertone a partire dalla stagione 2026. Prenderà il posto di Andy Cowell, che resterà al muretto della squadra fino al Gp di Abu Dhabi di domenica 7 dicembre e che assumerà l’incarico di Chief Strategy Officer riportando direttamente al presidente esecutivo Lawrence Stroll. Newey conserverà anche la guida del dipartimento tecnico per lo sviluppo della monoposto e per le operazioni in pista, assumendo un ruolo simile a quello che fu di Mattia Binotto in Ferrari tra il 2019 e il 2022. 🔗 Leggi su Lettera43.it
