Furti d’auto sventati in centro | due arresti in poche ore

Nel cuore della città, due uomini sono finiti in manette in poche ore. La polizia ha intercettato e fermato i ladri mentre tentavano di rubare auto parcheggiate nel centro storico. I due arresti sono avvenuti a breve distanza temporale, dimostrando come gli agenti siano sulle tracce di chi cerca di agire di nascosto.

Interventi della Polizia di Stato tra i quartieri Saragozza e Santo Stefano. Fermati un 30enne e un 26enne sorpresi mentre tentavano di forzare auto in sosta Pomeriggio movimentato nel centro storico, dove la polizia ha sventato due tentativi di furto su auto in sosta, arrestando due uomini in interventi distinti avvenuti a poche ore di distanza l’uno dall’altro. Le operazioni si inseriscono nelle attività di controllo del territorio e prevenzione dei reati contro il patrimonio, intensificate soprattutto nelle zone centrali della città. Il primo episodio è avvenuto in via Capramozza, nel quartiere Saragozza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Nella giornata di Roma, i Carabinieri hanno arrestato due persone responsabili di furti, uno nel centro storico e l'altro a Talenti.

Nelle ultime ore, la polizia di Roma ha effettuato diverse operazioni tra Termini e Colli Albani, arrestando quattro persone per furti e spaccio di droga in metropolitana.

