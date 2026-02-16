Larry il gatto si distingue perché, resistendo alla pressione delle autorità, si presenta regolarmente davanti alla porta di Downing Street. La sua presenza costante deriva dal desiderio di restare indipendente, senza lasciarsi influenzare dai leader politici. In un quartiere dove il potere si manifesta con decisione, Larry si muove libero tra i residenti e le guardie, attirando l’attenzione di chi passa.

È l’unico a frequentare il numero 10 di Downing Street non per il potere ma per il privilegio di non farsi comandare neppure dai potenti. Non è stato eletto, ma scelto, e non si è inchinato mai davanti a nessuno, uomo o donna. Al suo posto da quindici anni, ligio alle consegne ma rivendicando sempre la libertà un po’ anarchica della sua natura, Larry è un gatto speciale che non ambisce alla pensione come gli umani. Da tre lustri nel cuore della City londinese e dell’ex impero sempre rimpianto, è venuto dal nulla ma si è concesso di guardare tutti dall’alto verso il basso anche camminando felpato a venti centimetri da terra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Larry il gatto, l'unico a resistere a Downing Street

Larry, il gatto di Downing Street, festeggia i suoi 15 anni di presenza ufficiale.

Larry, il gatto che da 15 anni vive a Downing Street come Chief Mouser, festeggia il suo compleanno.

This Woman Is Deadlier Than Any Outlaw | The Belle Starr Story | Full HD Movie | Western Action

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.