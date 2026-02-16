Gatto Larry compie 15 anni di servizio è Chief Mouser a Downing Street

Larry, il gatto che da 15 anni vive a Downing Street come Chief Mouser, festeggia il suo compleanno. La sua lunga presenza è diventata un'icona per i residenti e i visitatori, che spesso lo vedono aggirarsi tra i tavoli di rappresentanti e politici. Questa mattina, il personale di Buckingham Palace ha preparato una piccola festa per il felino, che si è distinto per la sua abilità nel catturare topi e nel conquistare il cuore di tutti.

Londra, 16 feb. (Adnkronos) - Il gatto Larry, Chief Mouser a Downing Street, compie 15 anni di servizio. Il 'cacciatore ufficiale di roditori' del governo britannico rappresenta una presenza rassicurante che ha servito sotto sei primi ministri. "Lui rappresenta la stabilità e questo è un bene prezioso'', ha commentato Philip Howell, professore all'Università di Cambridge, che ha studiato la storia delle relazioni tra uomo e animale. "Il tasso di gradimento è molto alto", ha affermato Howell, aggiungendo che "i primi ministri tendono a non raggiungere questi numeri'' di gradimento. Gatto soriano grigio e bianco, Larry è passato dalle stalle alle stelle, da randagio per strada alla sede del potere in Gran Bretagna, al numero 10 di Downing Street, dove appunto gli è stato riconosciuto il titolo ufficiale di Chief Mouser presso il Cabinet Office.