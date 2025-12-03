Roma - Un progetto esteso, pensato per valorizzare l’Appennino e accompagnare la riapertura di luoghi simbolo attraverso mostre, musica, teatro e nuovi percorsi culturali condivisi. L’Aquila si prepara all’anno da Capitale italiana della Cultura, che prenderà avvio il 17 gennaio con la cerimonia inaugurale. Il calendario, articolato in trecento eventi distribuiti in trecento giorni, mira a sostenere la ripresa culturale e sociale di un territorio ancora segnato dal sisma del 2009, con particolare attenzione alla dimensione policentrica dell’Appennino. Il programma ufficiale, intitolato “Un territorio, mille capitali”, è stato presentato nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - L’Aquila lancia un programma da 300 eventi per l’anno della Capitale della Cultura