L’Aquila capitale della Cultura 2026 Marsilio | Un premio alla ricostruzione morale e civile

Secoloditalia.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Capitale italiana della Cultura non è semplicemente un riconoscimento: è una responsabilità, un impegno verso il Paese e verso le future generazioni. È la dimostrazione che la cultura è una forza capace di unire, di guarire, di trasformare. L’Aquila lo ha mostrato con i fatti. E noi, come Regione, saremo al suo fianco in ogni fase di questo percorso. Per assicurare che il 2026 segni davvero l’avvio di un nuovo capitolo nella storia della città e dell’Abruzzo”. Così Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo intervenendo a Roma, nella Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio, alla presentazione del programma di “L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

l8217aquila capitale della cultura 2026 marsilio un premio alla ricostruzione morale e civile

© Secoloditalia.it - L’Aquila capitale della Cultura 2026, Marsilio: “Un premio alla ricostruzione morale e civile”

Argomenti simili trattati di recente

l8217aquila capitale cultura 2026L’Aquila Capitale della cultura 2026: oltre 300 eventi in programma - Presentato il programma del capoluogo abruzzese per un nno da Capitale che passa anche per la restituzione di alcuni luoghi della cultura, a 17 anni ... Come scrive mammemagazine.it

l8217aquila capitale cultura 2026L’Aquila Capitale Cultura 2026, oltre 300 eventi per 300 giorni - Oltre 300 eventi per 300 giorni con artisti internazionali, progetti tra arte, territorio, musica e ricerca. Si legge su laquilablog.it

l8217aquila capitale cultura 2026L’AQUILA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2026: LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA - ROMA – In corso a Roma la conferenza stampa di presentazione del programma di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Da abruzzoweb.it

l8217aquila capitale cultura 2026“Un territorio, mille capitali”: L’Aquila presenta il programma della Capitale italiana della Cultura 2026 - Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:300 eventi, 300 giorni di programmazione, un modello nazionale di rigenerazione per le aree interne e il primo Osservatorio in Italia che ne misur ... Segnala abruzzonews24.com

l8217aquila capitale cultura 2026L’Aquila lancia un programma da 300 eventi per l’anno della Capitale della Cultura - Un progetto esteso, pensato per valorizzare l’Appennino e accompagnare la riapertura di luoghi simbolo attraverso mostre, musica, teatro e ... Scrive abruzzo24ore.tv

L’AQUILA CAPITALE CULTURA: ARTE, MUSICA, TEATRO, RICERCA, OGGI A ROMA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA - L’AQUILA – Arte, teatro, musica e ricerca al centro del programma di ‘L’Aquila Capitale italiana della cultura 2026’, che sarà presentato oggi alle 11. Secondo abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: L8217aquila Capitale Cultura 2026