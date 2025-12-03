L’Aquila capitale della Cultura 2026 Marsilio | Un premio alla ricostruzione morale e civile

“La Capitale italiana della Cultura non è semplicemente un riconoscimento: è una responsabilità, un impegno verso il Paese e verso le future generazioni. È la dimostrazione che la cultura è una forza capace di unire, di guarire, di trasformare. L’Aquila lo ha mostrato con i fatti. E noi, come Regione, saremo al suo fianco in ogni fase di questo percorso. Per assicurare che il 2026 segni davvero l’avvio di un nuovo capitolo nella storia della città e dell’Abruzzo”. Così Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo intervenendo a Roma, nella Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio, alla presentazione del programma di “L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

