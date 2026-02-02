Un tifoso dell'Inter è finito in ospedale a Cremona dopo aver lanciato un petardo contro il portiere dell’Atalanta, Audero. L’uomo, sotto stretta sorveglianza, è stato portato in ospedale e ora si trova in condizioni che richiedono cure. Le forze dell’ordine hanno già multato e squalificato il club nerazzurro, mentre si valutano le eventuali conseguenze legali e sportive per i responsabili di quel gesto insensato.

Cremona, 2 febbraio 2026 – Nel giro di pochi secondi, frutto di un gesto del tutto incomprensibile, ha rischiato di rovinare un momento di sport e di certo ha compromesso sotto certi versi in modo irrimediabile la propria vita. Rimane piantonato all'ospedale Maggiore di Cremona il tifoso dell'Inter che ieri 1 febbraio, al quinto minuto del secondo tempo della partita tra la Cremonese e i nerazzurri, ha lanciato in campo il petardo esploso a fianco del portiere grigiorosso, Emil Audero, stordendolo e procurandogli una lesione lacero contusa alla coscia destra. Inter FC's Lautaro Martínez gestures for incident of US Cremonese's Emil Audero during the italian soccer,Serie A match between US Cremonese vs Internazionale FC on February 01, 2026 at the Giovanni Zini stadium in Cremona, Italy. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Petardo contro Audero, tifoso interista piantonato in ospedale a Cremona. Multa e squalifiche: cosa rischia il club nerazzurro

Approfondimenti su Audero Tifoso

Un ultrà dell’Inter ha lanciato un petardo contro il portiere Audero e ora si trova in ospedale sotto sorveglianza.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, il portiere nerazzurro Audero è stato colpito da un petardo lanciato dagli spalti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Audero Tifoso

Argomenti discussi: Chi è il tifoso dell'Inter che ha lanciato il petardo a Audero: ha perso alcune dita. Ora è in ospedale, poi verrà arrestato; Tensione in Cremonese-Inter: i tifosi nerazzurri lanciano un petardo contro Audero; Audero colpito da un petardo in Cremonese-Inter, Marotta: Gesto insulso e clamoroso; Audero colpito da un petardo durante Cremonese-Inter: la ricostruzione.

Inter, tifoso arrestato dopo il lancio di un petardo contro Audero: ecco cosa è successoUn appassionato tifoso dell'Inter ha scagliato un petardo contro il portiere Audero, causando un infortunio serio e la conseguente arresto del colpevole. notizie.it

Petardo contro Audero durante Cremonese-Inter: il tifoso interista responsabile del gesto ha rimediato gravi lesioni a due dita e verrà denunciatoSERIE A - Secondo il Corriere della Sera, l'uomo che ha lanciato in campo il petardo stordendo Emil Audero durante Cremonese-Inter sarebbe stato identificato. eurosport.it

Scoperto chi ha lanciato il petardo ieri vicino ad Audero - facebook.com facebook

#Petardo contro #Audero, #Marotta: "La totalità dei nostri tifosi dissente da questo gesto insulso" x.com