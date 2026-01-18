Forza Italia a Castello si trova di fronte a divisioni interne, ma punta a ritrovare l’unità a livello cittadino. Tra recenti confronti e tensioni, il partito annuncia una collaborazione con i Liberali nel 2027, cercando di rafforzare la propria posizione. La situazione riflette le sfide di un centrodestra in evoluzione, con un focus sulla stabilità e sulla ricomposizione politica in vista delle prossime elezioni.

Tanta carne al fuoco, di recente, sulla griglia di Forza Italia. Gli “azzurri”, negli ultimi tempi, hanno salutato l’uscita polemica di uno degli esponenti di punta, Gianluca Argellati, sindaco di Vigolzone. Poi, il partito ha bisticciato con il resto del centrodestra su piazza Cittadella. Ne è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Piazza Cittadella divide il centrodestra: Forza Italia e Liberali stanno con Putzu

Leggi anche: Elezioni provinciali: Forza Italia, Lega e Noi Moderati presentano una lista unica

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Forza Italia divisa a Castello ma cerca l'unità in città: «Nel 2027 i Liberali in lista con noi» - Nessun dubbio sulla sistemazione di piazza Cittadella: gli alleati hanno sbagliato. ilpiacenza.it