La strada di Cormac McCarthy | alla Passerini Landi tornano le letture con Trame in biblioteca

Sarà dedicato al libro "La strada" di Cormac McCarthy il nuovo appuntamento del gruppo di lettura "Trame in biblioteca" in programma mercoledì 10 dicembre alle ore 16 alla biblioteca Passerini Landi. Come sempre la partecipazione è aperta a tutti, anche a chi non ha letto il libro.La trama: un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Scopri altri approfondimenti

Finzioni -Borges Il signore delle mosche -Golding Sulla strada -Kerouac La strada- Mccarthy Espiazione - McEwan Le prossime letture, che ne pensate? Qualcuno ha letto qualcosa di questi libri? - facebook.com Vai su Facebook

La Strada", Cormac McCarthy incontra Massimo Recalcati al MAST.Auditorium" - Auditorium" La Fondazione Mast ospita questa sera lo spettacolo La strada, un'indagine a due voci sul romanzo omonimo di Cormac McCarthy, ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Morto Cormac McCarthy, addio all'autore de "La strada" - Definito da Stephen King «il più grande romanziere americano del mio tempo», Cormac McCarthy è morto per cause naturali all’età di 89 anni, come ha annunciato il suo editore. Da iltempo.it

È morto Cormac McCarthy, autore di La strada - La maggior parte dei quotidiani oggi lo ricorda come l'autore di Non è un paese per vecchi, thriller del 2005 che ha portato Cormac McCarthy alla fama presso il grande pubblico grazie al film dei ... Come scrive fantascienza.com