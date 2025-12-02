Pronostico Arsenal-Brentford | la marcia riprende subito
Arsenal-Brentford è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sicuramente è rimasta un poco di amarezza dentro l’Arsenal dopo il pareggio contro il Chelsea in trasferta. La superiorità numerica non è bastata alla truppa di Arteta per prendersi tre punti che avrebbero potuto ammazzare il campionato. Ma rimangono ad ora cinque le lunghezze sul City. (AnsaFoto) – Ilveggente.it No, non c’è nessun problema dentro i londinesi che si aspettavano un match difficile, complicato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
FT: Girona 1-1 Real Madrid FT: Chelsea 1-1 Arsenal FT: Crystal Palace 1-2 Man Utd FT: West Ham 0-2 Liverpool FT: Nottingham 0-2 Brighton FT: Aston Villa 1-0 Wolves FT: Celta 0-1 Espanyol FT: Sevilla 0-2 Betis FT: Sociedad 2-3 Villarr
