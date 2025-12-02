Pronostico Arsenal-Brentford | la marcia riprende subito

Arsenal-Brentford è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Sicuramente è rimasta un poco di amarezza dentro l’Arsenal dopo il pareggio contro il Chelsea in trasferta. La superiorità numerica non è bastata alla truppa di Arteta per prendersi tre punti che avrebbero potuto ammazzare il campionato. Ma rimangono ad ora cinque le lunghezze sul City. (AnsaFoto) – Ilveggente.it No, non c’è nessun problema dentro i londinesi che si aspettavano un match difficile, complicato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

