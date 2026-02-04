Studenti e atleti insieme | la Rinascita Lagonegro incontra la scuola

Gli studenti e gli atleti di Lagonegro si sono incontrati per due giornate dedicate allo sport. L’obiettivo era mostrare come lo sport possa essere uno strumento importante anche per imparare e crescere. Durante gli eventi, studenti e insegnanti hanno potuto scoprire nuove attività e condividere esperienze con gli atleti locali. La manifestazione ha rafforzato il legame tra scuola e sport, aprendo spazi di confronto e di crescita per tutti.

Due giornate dedicate allo sport come leva educativa e culturale hanno coinvolto studenti, insegnanti e atleti in un contesto di confronto e scoperta. Le attività hanno previsto l'operatività congiunta tra la sede principale di Moliterno e la sede distaccata di Tramutola, offrendo esperienze formative che mirano a valorizzare l'apprendimento attraverso lo sport, l'ascolto e la condivisione di percorsi umani e professionali. Nel calendario di inizio febbraio, l'iniziativa ha visto la partecipazione di una delegazione di atleti della Rinascita Lagonegro e della delegazione scolastica, guidata dal prof.

"A scuola di tifo” e la Rinascita Volley Lagonegro : due giorni di sport, valori e confronto tra i banchi dell’IISS Petruccelli-Parisi di Moliterno-Tramutola Due giornate speciali, due sedi coinvolte, un unico messaggio: lo sport come strumento educativo e cultural - facebook.com facebook