La Volta Buona pagelle 16 febbraio | Caterina Balivo in lacrime 9 il gesto di Convertini per Giada De Blanck 8
Nella puntata de La Volta Buona del 16 febbraio, Caterina Balivo si commuove fino alle lacrime, ricevendo un voto di 9 da parte del pubblico. La conduttrice si lascia andare durante un racconto toccante, mentre Convertini sorprende tutti con un gesto affettuoso per Giada De Blanck, valutato 8. La puntata si svolge tra emozioni genuine e momenti di grande sensibilità.
La settimana inizia con la puntata de La Volta Buona del 16 febbraio. Un appuntamento particolarmente emozionante con storie capaci di commuovere e momenti intensi. Caterina Balivo ha infatti raccontato in studio la storia di Nicolai Leone e della sua adozione, ma anche il dolore di Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti, per la prematura scomparsa di suo figlio. La vedova di Franco Gatti e il ricordo del figlio scomparso. Voto: 8. Fra gli ospiti più attesi a La Volta Buona, Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti, cantante dei Ricchi e Poveri, scomparso nell’ottobre del 2022. Nel salotto di Caterina Balivo, la donna ha parlato dell’amore per Franco, ma anche del dolore per la morte del figlio Alessio, scomparso quando aveva solamente 23 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it
La Volta Buona, le pagelle del 2 febbraio: Balivo in lacrime per l’addio (9), annuncio su Sanremo (8)
Dopo il Tg1, Caterina Balivo si è congedata con le lacrime, lasciando i telespettatori col fiato sospeso.
La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 16 al 20 febbraio 2026Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La Volta Buona, le pagelle del 6 febbraio: le grandi inchieste (4), Lorena Ramiro e Can Yaman (8); Sanremo 2026: Caterina Balivo sceglie due ex gieffini come inviati de La volta buona; La Volta Buona, le pagelle del 9 febbraio: Iva Zanicchi Show (4), terroni e terronia (0); La Volta Buona, le anticipazioni e gli ospiti dal 9 al 13 febbraio del programma di Caterina Balivo.
La Volta Buona, le pagelle del 2 febbraio: Balivo in lacrime per l’addio (9), annuncio su Sanremo (8)Le pagelle della puntata de La Volta Buona del 2 febbraio 2026: l’addio a Maria Rita Parsi è tra i momenti più commoventi ... dilei.it
La Volta Buona, pagelle del 10 febbraio: Balivo discute col prete (5), Camassa innamorata (7)Dalla chirurgia estetica ai preti influencer, dai nuovi amori al ricordo di chi non c’è più: le pagelle de La Volta Buona, tra sacro e profano. dilei.it
“ ` ” “ ”: #ierieoggi Un tuffo nella televisione degli anni ’90 con l’incontro tra Enrica Bonaccorti, Yvonne Sciò e Antonella Elia, riunite nello studio de “La Volta Buona”. Volti che hanno - facebook.com facebook