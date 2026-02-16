Nella puntata de La Volta Buona del 16 febbraio, Caterina Balivo si commuove fino alle lacrime, ricevendo un voto di 9 da parte del pubblico. La conduttrice si lascia andare durante un racconto toccante, mentre Convertini sorprende tutti con un gesto affettuoso per Giada De Blanck, valutato 8. La puntata si svolge tra emozioni genuine e momenti di grande sensibilità.

La settimana inizia con la puntata de La Volta Buona del 16 febbraio. Un appuntamento particolarmente emozionante con storie capaci di commuovere e momenti intensi. Caterina Balivo ha infatti raccontato in studio la storia di Nicolai Leone e della sua adozione, ma anche il dolore di Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti, per la prematura scomparsa di suo figlio. La vedova di Franco Gatti e il ricordo del figlio scomparso. Voto: 8. Fra gli ospiti più attesi a La Volta Buona, Stefania Picasso, vedova di Franco Gatti, cantante dei Ricchi e Poveri, scomparso nell’ottobre del 2022. Nel salotto di Caterina Balivo, la donna ha parlato dell’amore per Franco, ma anche del dolore per la morte del figlio Alessio, scomparso quando aveva solamente 23 anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 16 febbraio: Caterina Balivo in lacrime (9), il gesto di Convertini per Giada De Blanck (8)

Dopo il Tg1, Caterina Balivo si è congedata con le lacrime, lasciando i telespettatori col fiato sospeso.

