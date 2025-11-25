Ode al Vino Bacco Bacco Euoè di Arotron biglietti a 1 euro | quanto costa l’arte?
Arotron, la compagnia teatrale di Pianella, lancia una sfida proponendo i biglietti dello spettacolo "Ode al Vino, Bacco Bacco Euoè" a 1 euro. Un’iniziativa di forte impatto, che invita il pubblico a misurarsi con una questione cruciale: il valore reale dell'arte e della cultura.Lo spettacolo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
A Pianella una domanda provocatoria: quanto vale davvero l’arte? L’associazione Arotron lancia una riflessione originale sul valore del lavoro artistico con “Ode al Vino, Bacco Bacco Euoè”, spettacolo in scena all’Ex Asilo Sabucchi 28 e 29 novembre o - facebook.com Vai su Facebook
Ode al Vino, Bacco Bacco Euoè di Arotron, biglietti a 1 euro: quanto costa l’arte? - Arotron, la compagnia teatrale di Pianella, lancia una sfida proponendo i biglietti dello spettacolo "Ode al Vino, Bacco Bacco Euoè" a 1 euro. Come scrive ilpescara.it
“Teatro a 1 €”, Arotron lancia la sfida con “Ode al Vino, Bacco Bacco Euoè” - Arotron di Pianella (Pe) con un’iniziativa di forte impatto, invita il pubblico a misurarsi con una questione cruciale: il valore reale dell’arte e della cultura. Segnala hgnews.it
Arotron di Pianella: Teatro a 1euro con “Ode al vino, Bacco Bacco Euoè” - Pianella (PE) – Arotron di Pianella (Pe) con un’iniziativa di forte impatto, invita il pubblico a misurarsi con una questione cruciale: il valore reale dell’arte e della cultura. Scrive wallnews24.it