Luca Ward sul palco del teatro comunale di Loreto con Il talento di essere tutti e nessuno

Questa sera, il teatro comunale di Loreto si riempie per lo spettacolo di Luca Ward, “Il talento di essere tutti e nessuno”. L’attore e doppiatore porta in scena il suo monologo alle 21, attirando un pubblico curioso di ascoltare le sue parole e scoprire cosa ha preparato. La serata promette di essere intensa e coinvolgente, con Ward che si mette in gioco davanti agli spettatori.

LORETO – Luca Ward con "Il talento di essere tutti e nessuno" sarà venerdì 13 febbraio al Teatro Comunale Bastione Sangallo di Loreto – inizio ore 21.15 - per la nuova serie di appuntamenti "Loreto in Scena" promossi dal Comune con l'Amat e il contributo di MiC e Regione Marche.

