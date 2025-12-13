Ultima casalinga per il Fasano | al Vito Curlo arriva la Real Normanna

FASANO - Ultimo impegno casalingo del 2025 per l’Us Città di Fasano, che alle ore 15:00 di domenica 14 dicembre, ospiterà al “Vito Curlo” la Real Normanna nel match valido per la 16esima giornata della Serie D-Girone H. Sarà la gara d’esordio in biancazzurro per il nuovo tecnico Pasquale Padalino. Brindisireport.it

