Ultima casalinga per il Fasano | al Vito Curlo arriva la Real Normanna
FASANO - Ultimo impegno casalingo del 2025 per l’Us Città di Fasano, che alle ore 15:00 di domenica 14 dicembre, ospiterà al “Vito Curlo” la Real Normanna nel match valido per la 16esima giornata della Serie D-Girone H. Sarà la gara d’esordio in biancazzurro per il nuovo tecnico Pasquale Padalino. Brindisireport.it
Pressano ospita Junior Fasano, ultima chance per Coppa Italia - > La penultima giornata di andata occupa il sabato di Serie A Gold e per la Pallamano Pressano BTS è già tempo di verdetti. ladigetto.it
Ultima gara casalinga del 2025! La nostra Serie D è pronta a salutare al meglio il proprio pubblico… Vi aspettiamo per riempire la palestra e far sentire tutta la vostra energia! - facebook.com facebook
| SERIE D Domenica ultima partita casalinga del 2025 per la nostra prima squadra in Serie D: sfida contro l’Asti a Genova ???? x.com
