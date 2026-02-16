La vicepresidente del Cio El Moutawakel | Che forza le ragazze italiane!

La vicepresidente del Cio, El Moutawakel, ha detto che le ragazze italiane mostrano grande determinazione, durante un convegno sulla parità di genere. La ex atleta marocchina, prima donna musulmana a conquistare l’oro olimpico, ha sottolineato che le giovani devono approfittare delle occasioni che si presentano, anche se il percorso non sarà facile. Durante l’evento, ha osservato che nessuno le aiuterà facilmente, ma il loro impegno può fare la differenza.

La sua storia è stata un esempio per almeno una generazione di atlete (e non solo). Ma Nawal El Moutawakel, prima africana e prima donna di un Paese musulmano a vincere una medaglia d'oro ai Giochi, vuole continuare a fare la differenza. Oggi l'olimpionica marocchina è vicepresidente del Cio, ha lavorato accanto a quattro numeri uno del Comitato olimpico internazionale con l'obiettivo di raggiungere la parità di genere anche nello sport. "Io non sono molto alta, appena un metro e 57, ma ho sognato così in grande da poter vincere un oro ai Giochi di Los Angeles 1984 nei 400 ostacoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

