La vicepresidente del Cio El Moutawakel | Che forza le ragazze italiane!
La vicepresidente del Cio, El Moutawakel, ha detto che le ragazze italiane mostrano grande determinazione, durante un convegno sulla parità di genere. La ex atleta marocchina, prima donna musulmana a conquistare l’oro olimpico, ha sottolineato che le giovani devono approfittare delle occasioni che si presentano, anche se il percorso non sarà facile. Durante l’evento, ha osservato che nessuno le aiuterà facilmente, ma il loro impegno può fare la differenza.
La sua storia è stata un esempio per almeno una generazione di atlete (e non solo). Ma Nawal El Moutawakel, prima africana e prima donna di un Paese musulmano a vincere una medaglia d'oro ai Giochi, vuole continuare a fare la differenza. Oggi l'olimpionica marocchina è vicepresidente del Cio, ha lavorato accanto a quattro numeri uno del Comitato olimpico internazionale con l'obiettivo di raggiungere la parità di genere anche nello sport. "Io non sono molto alta, appena un metro e 57, ma ho sognato così in grande da poter vincere un oro ai Giochi di Los Angeles 1984 nei 400 ostacoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: El Aynaoui (7) si svela con un gran gol, El Shaarawy (7) che impatto, Dybala (6)
Lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento: Tutto ciò che devi sapere
A partire dal 1° gennaio 2026, l’utilizzo dello Spid di Poste Italiane sarà soggetto a un costo annuale di sei euro, IVA inclusa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milano-Cortina, ospiti e menù della cena di gala a Fabbrica del Vapore; Milano-Cortina 2026, i capi di Stato alla cena del Cio | Ecco il menù; Olimpiadi, gaffe nella telecronaca Rai su Mattarella e la figlia (che però è la presidente del Cio): Figuraccia a 5 cerchi; Milano-Cortina. Giordani (Coni): Spero che l’euforia olimpica non si dissolva e ci sia maggiore equità nello sport.
La vicepresidente del CIO El Moutawakel: Che forza le ragazze italiane!L'olimpionica marocchina di Los Angeles 1984, prima africana e prima donna di un Paese musulmano a vincere una medaglia d'oro ai Giochi, è intervenuta a un convegno sulla parità di genere: Nessuno ci ... msn.com
Milano Cortina: vicepresidente Cio, atlete siano anche a vertici decisionaliLe campionesse devono essere ovunque e anche ai vertici decisionali, ai vertici delle federazioni e dei comitati nazionali. Lo ha affermato Nawal El Moutawakel, vicepresidente del Cio che è interven ... ansa.it
Il vicepresidente USA e il presidente del Consiglio regionale del Veneto si sono incontrati durante la cena di gala del CIO - facebook.com facebook