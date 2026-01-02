Lo Spid di Poste Italiane diventa a pagamento | Tutto ciò che devi sapere

A partire dal 1° gennaio 2026, l’utilizzo dello Spid di Poste Italiane sarà soggetto a un costo annuale di sei euro, IVA inclusa. Questa novità riguarda il servizio di identità digitale più utilizzato in Italia, che fino ad ora era gratuito. Di seguito, trovi tutte le informazioni utili per comprendere cosa cambia e come prepararti a questa modifica.

