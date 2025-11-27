Roma-Midtjylland 2-1 le pagelle | El Aynaoui 7 si svela con un gran gol El Shaarawy 7 che impatto Dybala 6

La Roma supera 2-1 il Midtjylland e vince la sua prima gara casalinga di questa Europa League. Decisivi i gol di El Aynaoui nel primo tempo e di El Shaarawy nella ripresa che indirizzano il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: El Aynaoui (7) si svela con un gran gol, El Shaarawy (7) che impatto, Dybala (6)

Decisivi i gol di El Aynaoui nel primo tempo e di El Shaarawy nella ripresa che indirizzano il

