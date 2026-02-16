La Verità Assassinata – giornalisti e fotoreporter assassinati a Gaza | la mostra a Trepuzzi

A Trepuzzi, la mostra “La Verità Assassinata – Giornalisti e fotoreporter assassinati a Gaza” di Gianluca Costantini apre i battenti martedì 17 febbraio. La rassegna mette in mostra le immagini di fotoreporter uccisi durante i conflitti nella Striscia di Gaza, portando alla luce le storie di chi rischia la vita per raccontare la realtà. La commissione cittadina per le pari opportunità, il consiglio comunale e l’amministrazione locale hanno deciso di organizzare l’evento per sensibilizzare sulla libertà di stampa e sulla sicurezza dei giornalisti. La mostra si svolge nel centro di Trepuzzi, dove sarà possibile

Gianluca Costantini, artista e attivista, è noto a livello internazionale per il suo impegno civile attraverso il disegno. La mostra rende omaggio alla memoria dei giornalisti e fotoreporter uccisi a Gaza. Un progetto artistico e politico che richiama l’attenzione sul valore della libertà di stampa e sul diritto all’informazione come presidio fondamentale di democrazia. Nel corso della serata sarà proiettato il documentario realizzato dallo staff di Bibliò in occasione del viaggio ad Auschwitz con il “Treno della Memoria”, un contributo di forte impatto emotivo che intreccia memoria storica e responsabilità civile contemporanea.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nel 2025, il rapporto di Reporters sans frontières segnala la tragica perdita di 67 giornalisti, con quasi la metà di essi uccisi dall'IDF a Gaza.

