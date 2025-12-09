Nel 2025 sono stati uccisi 67 giornalisti quasi la metà assassinati dall’Idf a Gaza

Nel 2025, il rapporto di Reporters sans frontières segnala la tragica perdita di 67 giornalisti, con quasi la metà di essi uccisi dall'IDF a Gaza. Questo dato sottolinea le crescenti minacce e i rischi a cui sono esposti i professionisti dell'informazione in zone di conflitto, evidenziando le sfide della libertà di stampa in contesti di tensione e violenza.

Il nuovo rapporto di Reporters sans frontières sui giornalisti uccisi: sono 67 quelli assassinati nel 2025, quasi la metà dall'Idf nella Striscia di Gaza. Allarmante la situazione in Messico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

