Nel 2025 sono stati uccisi 67 giornalisti quasi la metà assassinati dall'Idf a Gaza

Nel 2025, sono stati uccisi 67 giornalisti in tutto il mondo, con quasi la metà delle vittime provenienti dalla Striscia di Gaza, dove l'IDF è responsabile di numerosi decessi. Il nuovo rapporto di Reporters sans frontières evidenzia le crescenti minacce e violenze contro i professionisti dell'informazione, sottolineando le sfide e i rischi che affrontano quotidianamente.

Il nuovo rapporto di Reporters sans frontières sui giornalisti uccisi: sono 67 quelli assassinati nel 2025, quasi la metà dall'Idf nella Striscia di Gaza. Allarmante la situazione in Messico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

