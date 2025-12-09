Nel 2025 sono stati uccisi 67 giornalisti quasi la metà assassinati dall'Idf a Gaza

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, sono stati uccisi 67 giornalisti in tutto il mondo, con quasi la metà delle vittime provenienti dalla Striscia di Gaza, dove l'IDF è responsabile di numerosi decessi. Il nuovo rapporto di Reporters sans frontières evidenzia le crescenti minacce e violenze contro i professionisti dell'informazione, sottolineando le sfide e i rischi che affrontano quotidianamente.

